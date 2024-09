Dia a Sky: «Ho lavorato tanto e provo a fare SEMPRE il meglio. Volevamo riscattare la partita contro la Fiorentina». Le parole del giocatore

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Boulaye Dia ha parlato così della vittoria della Lazio contro la Dinamo Kiev:

PAROLE – «Ho lavorato tanto e provo a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile per vincere la partita. Vogliamo vincere questa partita perché domenica abbiamo perso contro la Fiorentina. Non abbiamo tempo per pensare troppo ad una sconfitta e dobbiamo voltare subito pagina. Mi piace giocare a due davanti. Giocare più avanti o più indietro non mi cambia molto. Il passaggio in profondità per Pedro é stato molto istintivo, andava fatto velocemente, mi dispiace che non abbia segnato ma è stato bravo il portiere che l’ha deviata. Andrà meglio la prossima volta»