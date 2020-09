Di Marzio – Jony saluta: va all’Osasuna in prestito

Un ritorno in Spagna per un acquisto rivelatosi poco fruttifero sulla fascia sinistra.

Jony torna in Spagna. Schierato spesso in un ruolo diverso da quello in cui era abituato a giocare in Liga, lo spagnolo non rimarrà alla corte di Simone Inzaghi. Gianluca Di Marzio ha appena annunciato a SkySport quanto era nell’aria nelle ultime ore, ovvero il trasferimento del calciatore all’Osasuna. Per l’ex Alavès la Lazio ha trovato l’accordo con gli spagnoli, la formula un prestito con diritto di riscatto a favore del nuovo club. Si libera un posto nella lista biancoceleste, Inzaghi attende un centrocampista di qualità.