Di Marzio: «Inzaghi per il dopo Gattuso si può fare, per Tare...»

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’interesse del Napoli per Inzaghi e Tare

Continua a tenere in ansia il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Nelle ultime ore sono spuntate fuori alcune voci di un possibile interesse del Napoli per il tecnico biancoceleste. Di questo ha voluto parlare anche l’ex allenatore Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: «Ho i miei dubbi sull’arrivo di Tare. Inzaghi è tra i papabili per la successione di Gattuso, con Italiano che credo non sia un’idea campata in aria».