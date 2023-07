Di Marzio – Calciomercato Lazio, offerto un calciatore del Corinthians

Calciomercato Lazio, secondo quanto riporta il giornalista di mercato al club biancoceleste è stato offerto un giocatore dei brasiliani

Il calciomercato della Lazio è in continua evoluzione, e il club biancoceleste vuole garantire a Sarri la rosa adeguata per la stagione che sta per iniziare. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio ai capitolini è stato offerto un calciatore del Corinthians ovvero Fausto Vera.

Il giornalista entra nello specifico spiegando che la società sta prendendo in seria considerazione l’idea di ingaggiare il calciatore nato in Argentina, e che milita nel club brasiliano dal 2022.