Di Maria: «Contro la Lazio dobbiamo reagire velocemente»

Di Maria, a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio l’argentino suona la carica visto il momento delicato

Archiviata la partita contro la Fiorentina, la Lazio giovedì si proietta alla gara di Coppa Italia contro la Juventus che vale le semifinali. I bianconeri non vivono un bel periodo, specialmente a causa della sentenza della corte d’appello.

Ai microfoni di JuventusTv è intervenuto Di Maria, il quale suona la carica in vista della partita contro la formazione di Sarri.

PAROLE – Eravamo vogliosi di cambiare la situazione in cui ci troviamo e volevamo fare una bella partita. Non abbiamo fatto una bella partita, anch’io ho commesso molti errori. Ora l’importante è pensare a quello che verrà e pensare in positivo che le cose possano cambiare. Abbiamo una partita molto importante in Coppa Italia. E’ un nostro obiettivo principale, quindi dovremo cercare di reagire velocemente