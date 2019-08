LIVE Calciomercato Lazio – L’attaccante, il colpo last minute: tutti i nomi

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 24 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Di seguito tutte le trattative del 24 agosto 2019.

ATTACCO – La Lazio cerca un attaccante. Inzaghi ha chiesto rinforzi: una punta di peso magari da far entrare a partita in corso, abile nel gioco aereo così da sfruttare al massimo i cross provenienti dalle fasce laterali. Un ariete in piena regola. La pista Llorente sembra oramai tramontata: lo spagnolo è vicino al Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Tare ha un paio di giovani nascosti nella manica. Uno in Scozia e dovrebbe trattarsi di Odsonne Edoaurd, francese del Celtic Glasgow. L’altro è sconosciuto. Avanza l’ipotesi last minute. Ce ne sono diversi, anche in Italia. Ecco i nomi: Babacar (Sassuolo), Sanabria (Genoa), Simeone (Fiorentina). Mendes ha proposto Hassan (Sporting Braga). Dalla Premier possono uscire Okaka (Watford) e Carrillo (Southampton). Situazione in divenire.

ALTRE OPERAZIONI – Restano nell’elenco dei partenti Fortuna Wallace e Riza Durmisi. Per il difensore brasiliano una sistemazione potrebbe trovarsi negli ultimi giorni di calciomercato, il suo agente (Jorge Mendes) è a lavoro per trovargli una nuova squadra. Per quanto riguarda Durmisi, c’è il Fenerbache sulle sue tracce. I turchi però, al momento, non hanno ancora approfondito i discorsi con la Lazio.