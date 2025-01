Di Biagio si schiera: «Io tifo Roma e basta. I Derby non riuscivo a giocarli bene con questa bugia che fossi laziale»

Di Biagio si schiera e dichiara apertamente il suo tifo per la Roma anche in vista del Derby con la Lazio di questa sera: le parole

Luigi Di Biagio, nella sua intervista a Il Romanista, ha parlato così in vista del Derby tra Roma e Lazio di questa sera.

LE PAROLE – «Il derby è tanto, ma voglio dirti subito una cosa: ricordatevi tutti che quando vado a vedere Roma-Lazio io tifo Roma, va bene? Siccome questa è la domanda del secolo non mi chiedete più per chi tifo: io tifo Roma e basta. Non aver mai vinto un Derby è una cosa che mi è rimasta dentro anche perché non riuscivo mai a giocarli bene, con questa bugia che fossi laziale facevo una fatica enorme. La verità è che tengo molto più io alla Roma che tanti altri che si vantano di esserne tifosi.

Ti sto dicendo qualcosa di importante che mi pesa tantissimo, perché avrei voluto dimostrare molto di più soprattutto nei derby, cosa che non mi è riuscita. A Milano dove non li sentivo nella stessa maniera, ho giocato bene e fatto diversi gol. La Lazio è la squadra alla quale nella mia carriera ho segnato di più, se le avessi fatto tre gol nel derby sarei stato l’uomo più felice al mondo. La speranza è che stavolta si possa ripartire tutti insieme e ritrovare quell’entusiasmo che meritano i tifosi, la Roma deve tornare almeno tra le prime sei, così non va benea».