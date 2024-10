Di Biagio difende Juric: «E’ un ottimo allenatore per la Roma ma deve essere supportato e protetto»

Di Biagio, l’ex calciatore si esprime sul tecnico croato rilasciando alcune dichiarazioni in sua difesa visto lo scetticismo che aleggia su di lui

Intervenuto ai microfoni di TMW, Di Biagio ha espresso da ex Roma il suo parere su Juric sul quale aleggia nonostante il buon inizio con la squadra giallorossa, molto scetticismo su di lui

PAROLE – È giusto essere esigenti perché ha il potenziale per dare di più, ma noto che si è molto prevenuti nei suoi confronti. Al netto dei giudizi personali, Pellegrini negli ultimi 4 anni, ha dei numeri straordinari: lui e Cristante me li porterei sempre dietro. Mi dispiacerebbe molto vederli giocare altrove. So quanto Pellegrini tiene alla Roma e quanto sta male quando le cose non vanno bene

È stata una follia: il campionato era appena iniziato. Juric farà benissimo, ma va aiutato: non ha alcuna responsabilità in merito a quello che è successo. Credo che la Roma possa giocare una grande partita contro l’Inter

I principi di gioco sono diversi soprattutto in fase difensiva: Ivan chiede una marcatura a uomo mentre Daniele chiedeva un lavoro divergente. De Rossi stava attuando delle modifiche ma non gli è stato dato tempo