Di Battista: «Questa notte è una di quelle già vissute. Sarò allo stadio con i miei figli, sono fiducioso». Le sue parole

Di seguito le parole di Alessandro Di Battista a Radiosei su Lazio Bodo.

PAROLE– «Questa notte è una di quelle già vissute, speriamo vada bene. Sarò allo stadio con i miei figli, di solito siamo in distinti ma stasera sono stato invitato da Ivan Provedel. Siamo diventati amici, è davvero una gran bella persona oltre che un ottimo portiere. Certo che non è da lui che arrivano le delusioni di questa stagione rispetto ai singoli. Mi piace andare allo stadio, anche se questo è un momento delicato. All’andata con il Bodo il giusto risultato era 5-0 per loro e per questo ero preoccupato del derby. Per stasera sono fiducioso, ci credo, sono ottimista per natura. Con la Roma l’ho vista tonica, ci sarà un Rovella in più. Giocatore che io adoro e che all’andata è mancato molto. Siamo più forti del Bodo, stasera speriamo di dimostrarlo »