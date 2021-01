Derby, Inzaghi cambia solo due undicesimi rispetto all’ultimo confronto

Se la Roma di Fonseca ha cambiato tanto in estate e si presenterà in campo – in più rispetto all’ultimo precedente (1-1 Dzeko, Acerbi) – con Ibanez, Mkhitaryan, Villar e Karsdorp e probabilmente anche Pedro, Simone Inzaghi conterà sulla stessa Lazio dell’ultima stracittadina. Gli unici cambi sono obbligati: in porta Reina ha cambiato le gerarchie e farà il debutto nel derby di Roma, Correa non ha tanti allenamenti sulle gambe e lascerà spazio a Felipe Caicedo. Due soli undicesimi differenti rispetto all’11 schierato dai biancocelesti nell’ultimo precedente.