Derby, Gigi Proietti: «Temo la Lazio nel complesso, la Roma ci fa soffrire…»

Gigi Proietti, attore e noto tifoso giallorosso, ha detto la sua sul derby e sul momento che stanno vivendo Lazio e Roma

Continua la scia di interviste ai volti noti del mondo dello spettacolo, divisi tra Roma e Lazio. Nel giorno del derby, sono tante le voci che vogliono dire la loro, come quella di Gigi Proietti – attore e storico tifoso giallorosso – che a La Repubblica ha dichiarato: «Tifo per una squadra che ci fa sempre soffrire per i suoi cali… di zuccheri. Ma il tecnico merita fiducia. Della Lazio non temo solo Immobile, ma la squadra nel complesso. Obiettivamente hanno messo su una bella équipe. Inzaghi ha fatto un miracolo».

«Fonseca non lo conosco personalmente, ma all’inizio non avevo in lui la stessa fiducia che ho ora… Ho capito che questo allenatore la squadra l’ha plasmata e ci sta lavorando che bene. Lo stimo come allenatore e vorrei che gli si desse molta più fiducia».