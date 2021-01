Derby, da gennaio a gennaio: la stracittadina torna dopo un anno!

Lo scorso anno il derby tra Lazio e Roma andò in scena alla seconda giornata del calendario, dunque inevitabilmente la stracittadina di ritorno fu il big match della ventunesima giornata, in pieno gennaio: il 26 gennaio 2020 fu 1-1 all’Olimpico tra giallorossi e biancocelesti, quando il fattore campo ancora era rilevante e Fonseca giocava “in casa”. Il calendario di Serie A della stagione 2020/21 ha previsto invece il confronto soltanto alla penultima giornata, ecco quindi che per un intero anno non v’è stata sfida tra le due compagini. Questa sera Lazio e Roma si ritrovano a 355 giorni di distanza dall’ultima volta.