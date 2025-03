Delio Rossi: «Lazio? Baroni cambi qualcosa. Discuterlo...»

Le parole dell’ex tecnico, Delio Rossi, sulla Lazio di Baroni e sulle presunte voci di una sostituzione in panchina

Di seguito le parole di Delio Rossi al Corriere di Roma sulla Lazio di Baroni.

PAROLE– «Lazio, Baroni cambi qualcosa. Discuterlo non ha senso. Baroni ora non deve disperdere energie a replicare a qualcuno o a spiegare i motivi del calo. Bisogna canalizzare le energie nella coesione del gruppo. Forse si può cambiare qualcosa, la routine dà fastidio. Di tanto in tanto modificare qualcosa negli allenamenti può aiutare, i giocatori devono essere stimolati, non puniti. In ogni caso, è assurdo discutere Baroni »