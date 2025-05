Delio Rossi: «Contro la Juve sarà la madre di tutte le partite». E su Pedro...

Condividi via email

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la prossima sfida contro la Juve

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Pedro? Se entra a gara in corso può cambiartela, meno dal 1′ e soprattutto, Dia non ha lo stesso impatto quando entra. Probabilmente le prove di oggi ci dicono che Taty non è al meglio, quindi Baroni sta provando delle alternative. Sabato, contro la Juventus, sarà la madre di tutte le partite.