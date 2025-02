Delio Rossi: «Belahyane è un giocatore giovane con buone caratteristiche. Baroni lo conosce molto bene»

Le parole di Delio Rossi sul nuovo acquisto di mercato della Lazio. Ecco cosa ha detto

Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, si è espresso ai microfoni di Radiosei sui due nuovi acquisti. Ecco di seguito le sue parole:

PAROLE– «Belahyane è un giocatore giovane con buone caratteristiche. Parliamo di un mediano tecnico che non ha ancora giocato con grande costanza. Mi sembra gli manchi un po’ di peso fisico, di struttura, non mi sembra copra molto campo, ma la sua qualità è evidente. Parliamo di un ragazzo che Baroni conosce molto bene, visto che l’ha allenato a Verona. Poi quando parliamo di investimenti su giovani calciatori non si sbaglia mai. Ho sempre detto che alla Lazio mancava anche un difensore centrale che potesse dare una mano nelle rotazioni ed un centrocampista in più. Sono arrivati e credo che il ritorno a buoni livelli di classifica delle altre squadre abbia avuto un peso ».