Dele-Bashiru a LSC: «La coppa Italia per noi è importantissima e contro il Napoli dovremo fare questa partita»

Ai microfoni di LSC ha parlato Dele-Bashiru, il quale nel pre-partita della partita di Coppa Italia della Lazio con il Napoli rilascia queste considerazioni caricando anche la squadra biancoceleste

PAROLE – Per noi è una competizione importante. Tutta la squadra vuole un grande risultato per i tifosi ma non sarà facile. Servirà una grande partita per battere il Napoli, ma la Lazio si è preparata bene per questa partita. Sono molto felice, spero di giocare sempre di più. Sto migliorando e voglio dare tante soddisfazioni alla squadra e ai tifosi