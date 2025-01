Dele Bashiru Lazio, Fabiani e Baroni in contrasto: nuovo ruolo contro il Braga?

Dele Bashiru Lazio, il centrocampista nigeriano protagonista di alti e bassi in questa stagione. Cosa sta succedendo

Dele-Bashiru in questa stagione sta vivendo di alti, come il gol all’Atalanta, e di bassi, come l’ennesima sostituzione all’intervallo contro la Fiorentina. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, è oggetto di alcune frizioni tra mister Baroni e la società, la quale non vuole perdere la scommessa estiva.

Il tecnico biancoceleste gli darà un’altra chance domani in Europa League contro il Braga ed esiste la possibilità di vederlo nel ruolo di terzino vista l’emergenza numerica. Il futuro del centrocampista è tutto nelle sue mani.