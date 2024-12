Dele-Bashiru a LSC: «Siamo stati bravi a crederci sempre. Sono un centrocampista box to box»

Dele-Bashiru è stato protagonista anche in Ajax Lazio. Queste le parole del centrocampista ai microfoni di Lazio Style Channel

La Lazio vola ancora in Europa League. Nel post partita della gara contro l’Ajax, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Dele-Bashiru. Queste le sue parole:

SUCCESSO – «Vittoria bellissima contro una squadra forte come l’Ajax. Siamo stati bravi a crederci sempre, ho fatto un gol fortunato. Sono felice di aver segnato ancora, adesso ho ancora più fiducia nei miei mezzi».

RUOLO – «Quando sono arrivato non mi conoscevano molto i tifosi, sto facendo del mio meglio. Sono un centrocampista box to box, mi trovo bene sia in fase difensiva che offensiva, ma se segno ancora meglio. Con chi mi trovo meglio a centrocampo? Indifferente, mi trovo bene con tutti».