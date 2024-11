Dele Bashiru c’è, convocato per Lazio Ludogorets: giocherà titolare?

Lazio Ludogorets, mister Baroni convoca Dele Bashiru: le ultime di formazione, ecco chi giocherà sulla trequarti

Mister Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Ludogorets, per la gara di Europa League c’è anche Dele-Bashiru. Il nigeriano era in dubbio per il match di oggi, per questo partirà dalla panchina. Sulla trequarti agiranno con ogni probabilità Tchaouna, Dia e Pedro alle spalle di Noslin.

Il numero 7 potrebbe risultare utile a gara in corso sia sulle trequarti che in mediana per far rifiatare uno tra Guendouzi e Vecino, i candidati per una maglia da titolare.