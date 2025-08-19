Dele-Bashiru titolare a Como, il piano di Sarri: vuole trasformarlo in… Il progetto che ha il tecnico per il suo centrocampista

Per Fisayo Dele-Bashiru è arrivato il momento della verità. Dopo un’intera estate trascorsa a studiare, sudare e assimilare i complessi dettami tattici di Maurizio Sarri, il debutto in campionato contro il Como assume i contorni di un’autentica prova del nove. Il centrocampista nigeriano della Lazio, come sottolinea il Corriere dello Sport, è chiamato a fornire le prime, decisive risposte al suo allenatore, che ha investito tempo ed energie per trasformarlo in un giocatore nuovo.

Arrivato la scorsa stagione per essere un centrocampista di quantità e inserimento nel 4-2-3-1 di Baroni, Dele-Bashiru ha dovuto resettare le sue certezze per adattarsi alle esigenze del “sarrismo”. Durante tutto il ritiro precampionato, il Comandante lo ha sottoposto a un intenso lavoro di riprogrammazione tattica, insistendo su movimenti specifici: gli inserimenti senza palla, le diagonali in fase difensiva, la capacità di accorciare sull’avversario e di ribaltare l’azione con rapidità e precisione. I segnali incoraggianti non sono mancati e i progressi sono stati evidenti, ma per Sarri il percorso non è ancora completo. Al nigeriano mancano ancora quella continuità di rendimento e quella lucidità nelle scelte che sono fondamentali per una mezzala nel suo 4-3-3.

Di fronte a un mercato che non gli ha consegnato un interprete con le caratteristiche desiderate, Sarri ha deciso di costruirselo in casa. La sua scommessa è quella di plasmare il talento grezzo di Dele-Bashiru, trasformando quello che viene descritto come un “cavallo pazzo” in un giocatore più disciplinato e tatticamente intelligente, senza però snaturarne la devastante capacità di progressione a campo aperto.

La sfida contro il Como di Cesc Fabregas sarà il primo, vero banco di prova. Complici le condizioni fisiche non ancora ottimali di Matias Vecino e del giovane Mohamed Belahyane, rallentati da alcuni problemi fisici, Dele-Bashiru partirà titolare. Per lui non sarà una semplice partita, ma un esame di maturità per dimostrare di aver appreso la lezione. Dopo aver seminato per un’intera estate, Sarri spera di poter finalmente iniziare a raccogliere i frutti del suo lavoro.