 Dele-Bashiru titolare a Como, il piano di Sarri: vuole trasformarlo in... Il progetto
Connect with us

News

Dele-Bashiru titolare a Como, il piano di Sarri: vuole trasformarlo in... Il progetto

News

Noslin mette in difficoltà Sarri: può evitare il taglio. Se la gioca con lui

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Gigot è in vendita: prezzo e possibili destinazioni

News

Lazio, Castellanos sulla graticola: ora rischia il posto. È davanti a Dia solo per un motivo

News

Lazio, il vero motivo per cui Nuno Tavares ha impressionato Sarri

News

Dele-Bashiru titolare a Como, il piano di Sarri: vuole trasformarlo in… Il progetto

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Dele-Bashiru
Dele-Bashiru

Dele-Bashiru titolare a Como, il piano di Sarri: vuole trasformarlo in… Il progetto che ha il tecnico per il suo centrocampista

Per Fisayo Dele-Bashiru è arrivato il momento della verità. Dopo un’intera estate trascorsa a studiare, sudare e assimilare i complessi dettami tattici di Maurizio Sarri, il debutto in campionato contro il Como assume i contorni di un’autentica prova del nove. Il centrocampista nigeriano della Lazio, come sottolinea il Corriere dello Sport, è chiamato a fornire le prime, decisive risposte al suo allenatore, che ha investito tempo ed energie per trasformarlo in un giocatore nuovo.

Arrivato la scorsa stagione per essere un centrocampista di quantità e inserimento nel 4-2-3-1 di Baroni, Dele-Bashiru ha dovuto resettare le sue certezze per adattarsi alle esigenze del “sarrismo”. Durante tutto il ritiro precampionato, il Comandante lo ha sottoposto a un intenso lavoro di riprogrammazione tattica, insistendo su movimenti specifici: gli inserimenti senza palla, le diagonali in fase difensiva, la capacità di accorciare sull’avversario e di ribaltare l’azione con rapidità e precisione. I segnali incoraggianti non sono mancati e i progressi sono stati evidenti, ma per Sarri il percorso non è ancora completo. Al nigeriano mancano ancora quella continuità di rendimento e quella lucidità nelle scelte che sono fondamentali per una mezzala nel suo 4-3-3.

Di fronte a un mercato che non gli ha consegnato un interprete con le caratteristiche desiderate, Sarri ha deciso di costruirselo in casa. La sua scommessa è quella di plasmare il talento grezzo di Dele-Bashiru, trasformando quello che viene descritto come un “cavallo pazzo” in un giocatore più disciplinato e tatticamente intelligente, senza però snaturarne la devastante capacità di progressione a campo aperto.

La sfida contro il Como di Cesc Fabregas sarà il primo, vero banco di prova. Complici le condizioni fisiche non ancora ottimali di Matias Vecino e del giovane Mohamed Belahyane, rallentati da alcuni problemi fisici, Dele-Bashiru partirà titolare. Per lui non sarà una semplice partita, ma un esame di maturità per dimostrare di aver appreso la lezione. Dopo aver seminato per un’intera estate, Sarri spera di poter finalmente iniziare a raccogliere i frutti del suo lavoro.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.