De Rossi: «I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria che ci servirà contro l’Atalanta»

De Rossi, il tecnico giallorosso commenta la partita con il Leverkusen che non permette alla Roma di andare in finale

PAROLE – Abbiamo fatto una partita eroica. Loro sono forti. Abbiamo fatto bene il primo tempo, i primi 20/25 minuti molto bene come secondo me avevamo fatto anche a Roma. Tiriamo un po’ poco, abbiamo questo vizio, quello a volte può fare la differenza. Però i ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Fino a due giorni fa eravamo a giocare con la Juve spingendo fino all’ultimo secondo. Stasera abbiamo fatto un’altra partita di sforzo fisico e mentale incredibile. Ovviamente il Leverkusen ha giocato, ha tirato tanto in porta. Però quando la riprendi, sfiori il miracolo e poi ti ritrovi a cambiare tutto per un autogol sfortunato ti fa male. Si riparte da questo spirito qua

Abbiamo perso un altro giocatore, tanti sono stanchi. Dobbiamo essere pronti, sicuramente avremo due umori diversi noi e l’Atalanta, però le partite si giocano sul campo. Loro erano strasicuri e poi era cambiato tutto. Siamo pronti a fare un’altra partita che sarà difficilissima