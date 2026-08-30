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De Rossi nel pre partita: «L’Olimpico per me resterà un luogo speciale! La Lazio ha valori importanti»
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato nel pre partita del match della 2a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni
Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
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OLIMPICO – «L’Olimpico per me resterà sempre un luogo speciale, una sorta di casa. Ci sono poche occasioni durante l’anno in cui torno qui, due in campionato e magari qualcuna in più in Coppa Italia, e questa volta lo vivo da ospite rispetto a quello che è stato il mio passato da calciatore. Ormai però è una sensazione che conosco bene: oggi vivo la mia quotidianità al Ferraris e sono felice del percorso che sto facendo».
MATCH – «L’inizio della partita sarà fondamentale. Contro il Napoli siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento e abbiamo disputato una grande gara. Nel finale abbiamo abbassato un po’ il baricentro, ma senza concedere troppo. Contro la Lazio servirà una prestazione dello stesso livello, perché è una squadra che ha valori importanti e giocatori di qualità superiore rispetto a quanto si possa pensare. Li ho visti esprimersi bene, poi quello che accade fuori dal campo è un discorso differente».
BALDANZI – «È un giocatore straordinario, può diventare una delle figure più importanti del Genoa nei prossimi anni. Ha talento e caratteristiche per puntare anche alla Nazionale, perché è uno di quelli che riescono a far giocare meglio tutta la squadra. Deve solo migliorare ancora nei numeri, aumentando gol e assist. Però il talento da solo non basta: anche i giocatori più tecnici devono mettersi al servizio del gruppo e lavorare per la squadra».
GATTUSO – «Avremo poco tempo per incontrarci prima della partita, perché saremo vicini al momento del fischio d’inizio. Sono sicuro però che sarà un momento emozionante e che ci sarà un grande abbraccio».
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