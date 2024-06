De Pietro a Radiosei: «Noslin-Lazio? La trattativa è alla fase iniziale, ma credo che andrà a buon fine per questo motivo»

De Pietro, il giornalista fa il punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi in particolare sul giocatore veronese

Ai microfoni di Radiosei ha parlato De Pietro, il quale fa il punto sul calciomercato della Lazio soffermandosi su Noslin e non solo. Ecco le sue parole

PAROLE – Non ci sono aggiornamenti. La Lazio dovrà alzare un po’ il tiro. Akpa Kpro è un nome per il Verona, forse sarebbe meglio scorporare il giocatore dalla trattativa per Noslin. Trattativa avviata ma ancora nelle fasi iniziali, l’attaccante non è il giocatore più richiesto del club veronese. L’operazione per Noslin è scissa rispetto a quella per Cabal. Il terzino è stato chiesto successivamente da Baroni, è una richiesta del nuovo tecnico della Lazio. Noslin credo sarà il primo a lasciare il Verona. Il rapporto tra i due presidenti è buono, quindi se c’è la volontà di chiudere, non ci dovrebbero essere complicazioni.

L’attaccante olandese è un giocatore che si adatta in fretta, uno che capisce il gioco, capace di segnare gol importanti. Può svariare su tutto il fronte offensivo. Credo comunque che l’attaccante più adatto per il calcio di Baroni sia uno alla Colombo, o meglio, alla Zapata. Noslin può esserlo, un attaccante che sia strutturato fisicamente ma anche mobile.

Cabal quando ha giocato ha sempre fatto bene. Lui è un centrale di sinistra in una difesa a tre. Certo, si è evoluto e può fare il terzino ora. Ha un piede sinistro educato, propenso a spingere, si merita una grande occasione. Qualche errore ancora l’ha commesso, deve ancora migliorare su certi aspetti. Non credo la trattativa possa a chiudersi a meno di 10 milioni, pur comunque considerando il gradimento da parte del Verona verso alcuni giocatori biancocelesti quali Mandas e Cancellieri