De Martino: «La Lazio è viva! Immobile? Nessun caso»

Lazio / Stefano De Martino smentisce le voci di un caso Immobile: la squadra è viva, lo ha dimostrato in casa dell’Inter

Non è il caso di preoccuparsi. Lo ha sottolineato Stefano De Martino, responsabile della comunicazione biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio. La sconfitta contro l’Inter va analizzata, la Lazio non esce da San Siro ridimensionato. Ecco il commento integrale: «Ieri sera la Lazio si è confermata con una prestazione importante, mostrando bel gioco e tatticismo fin dall’inizio per poter vincere la partita contro la squadra in questo momento più forte del campionato. Per un’ora la Lazio è stata superiore alla capolista, rivedere le occasioni di correa è una cosa che ti fa mettere le mani nei capelli. Handanovic è un grande portiere, ma noi ci abbiamo messo del nostro. Se non finalizzi il gioco, che sia contro la prima o contro l’ultima in classifica, poi non fai risultato. Quando perdi così fa ancora più male, ma la Lazio è viva, il campionato è solo agli inizi e bisogna capire che certe partite vanno chiuse per poter ambire ai primi 4 posti del campionato, l’obiettivo dichiarato dalla società».

IMMOBILE – «Non tutti ovviamente ormai cascano a queste voci (clicca QUI per leggere la news), il tifoso laziale ha capito perfettamente che certi elementi che scrivono di Lazio non sono più credibili, perché vedono tutto negativo quando non ci sono elementi per farlo. Questa Lazio non ha titolari o una squadra tipo, alcuni giornalisti non lo ricordano o fanno finta di non farlo, la Lazio è stata costruita per far fronte a 3 partite a settimana ed è completamente intercambiabile. Questo è stato oggetto di riunioni prima della stagione. Sono stati aperti casi assurdi e cialtroneschi sul caso Immobile, addirittura il suo procuratore che viene in albergo per parlare della sua esclusione, quando (Alessandro Moggi, ndr) sta sempre con noi quando siamo a Milano. Lo stesso Ciro ci guardava perplesso dopo aver letto cose del genere. Il rapporto tra Immobile e Inzaghi va oltre il campo, poi ci sta che durante la partita Ciro, che vuole sempre giocare e non uscirebbe mai, cada in una reazione come quella contro il Parma, sicuramente scomposta. Ha dato fastidio sia all’allenatore che alla società, ma il ragazzo aveva capito subito e fin da quando siamo entrati negli spogliatoi era già tutto risolto. Ribadisco per l’ultima volta che non c’è nessun problema, lo dico a chi aspetta di leggere qualcosa di negativo della Lazio per dare contro alla società. Non faccio di tutta l’erba un fascio, mi rivolgo a chi cavalca queste cose ed è facile capirlo. Sono stanco di farlo, il tifoso della Lazio oggi sa che tutto questo è fatto per cercare di creare malumore. A qualcuno la Lazio dà fastidio, per altri è un punto di arrivo per la loro professione. Tante cose che sento e che ho sentito sono ridicole».