Lazio, Immobile ancora deluso da Inzaghi: ma nessun divorzio…

L’iniziale panchina ha solo aumentato la rabbia di Immobile: sono dovuti intervenire i procuratori, la Lazio prende posizione

Una pace solo apparente tra Simone Inzaghi e Ciro Immobile. Non sono bastate le scuse dell’attaccante campano (clicca QUI per leggere la news) per la reazione avuta domenica scorsa, l’allenatore ha scelto di farlo partire dalla panchina «per scelta tecnica». Nuove ombre sono così avanzate sul caso, col bomber biancoceleste che non ha preso bene la decisione.

CASO IMMOBILE – Secondo le notizie raccolte dalla redazione di SportMediaset, al riparo da occhi indiscreti nel ritiro laziale all’hotel Melià di Milano, nel pomeriggio dopo la rifinitura Immobile ha avuto un lungo colloquio con Alessandro Moggi, che gestisce i suoi interessi insieme a Marco Sommella. Il procuratore ha cercato in tutti i modi di tranquillizzare il suo assistito, che se dovesse perdere il posto nella Lazio in maniera definitiva potrebbe mettere a rischio anche la partecipazione al prossimo Europeo.

LAZIO, NESSUN DIVORZIO – Immobile adesso deve ritrovare lucidità e tornare a lavorare in modo sereno perchè le prestazioni di Caicedo e Correa possono davvero far vacillare il suo ruolo da titolare inamovibile. L’attaccante ha un contratto da 2.5 milioni di euro a stagione fino al 2023, la società non ha alcuna intenzione di mandare a rotoli un investimento così importante. Al momento comunque non esiste nessuna ipotesi di rottura fra le parti. Certo che se la situazione dovesse restare questa, uno col carattere di Immobile difficilmente riuscità a trattenersi.