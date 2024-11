De Grandis prevede: «Da Lazio Porto mi aspetto una cosa. Le coppe non sono sempre un danno»

De Grandis dice la sua in vista del match tra Lazio e Porto di questa sera: il commento del giornalista sulla gara di Europa League

Stefano De Grandis, a Radio Laziale, ha parlato così in vista del match di oggi tra Lazio e Porto.

LE PAROLE – «Mi aspetto una Lazio spensierata. Da prima in classifica non hai l’ansia di vincere per forza, dovrebbe essere una partita divertente. Italiane in Europa? Il gap si è assottigliato. Non è solo per l’Inter che batte l’Arsenal, o il Milan che vince a Madrid. L’Atalanta ha vinto l’Europa League. Il calcio italiano ha qualcosa di più dal punto di vista tattico, non sono convinto che le partite che finiscono 5-4 siano più divertente. Poi è chiaro che le big europee hanno più soldi da investire e giocatori più talentuosi. Non sempre le coppe europee sono un danno, anche per il campionato».