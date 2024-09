De Grandis: «La Lazio a livello di bacino d’utenza non è rappresentata in Nazionale. Per questo Immobile…». Le parole dell’opinionista

Nel giorno di Italia-Francia, il tema discusso negli sudi di Radio Laziale è stato quello inerente alla Nazionale. In collegamento l’opinionista Stefano De Grandis, ha dichiarato questo:

PAROLE– «La Lazio a livello di bacino d’utenza non è rappresentata in Nazionale, per questo Immobile come capro espiatorio era perfetto. La tutela, inoltre, non doveva arrivare anche per la critica, ma anche per le scelte di Mancini che continuava a proporre un calcio spagnoleggiante, mettendo in difficoltà un bomber da 20 gol all’anno. Lui questo non lo ha mai detto, probabilmente anche per correttezza anche nei confronti di Mancini. Lo stesso Sarri non aveva il gioco ideale per lui, ma Sarri ha provato a valorizzarlo qualche volta chiedendo a Luis Alberto di mandarlo in verticale ».