De Grandis, il giornalista commenta la testata di D’Aversa citando un ex Lazio: i dettagli

De Grandis, il giornalista alla luce di quanto accaduto a Lecce rilascia le sue considerazioni a riguardo citando un ex Lazio

Ai microfoni di Sky è intervenuto Stefano De Grandis, il quale si esprime riguardo la testata di D’Aversa contro Henry citando un altro episodio simile ovvero quello di Delio Rossi

PAROLE – Sembra quasi che non si rendesse conto lui stesso, poi ha visto le immagini e mi pare abbai capito che non ne esce benissimo. A me spiace, capita di perdere il controllo: il problema è che gli allenatori sono anche degli educatori. Reagire dopo la partita è stato brutto. Un po’ ha chiesto scusa, doveva mettere di più i puntini sulle i. Certi episodi restano, penso a Delio Rossi, che è una brava persona ma dopo quel gesto non l’abbiamo visto più allenare (il riferimento è agli schiaffi a Ljajic nel 2012, ndr). Sono episodi che ti cambiano la carriera, spero per D’Aversa che non sia così. Però credo non si sia reso conto, la sua presa di posizione doveva essere più ferma