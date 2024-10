De Gea para due rigori: MARCHETTI con la Lazio L’ULTIMO a riuscirci

De Gea ha parato due rigori in Fiorentina Milan, l’ultimo a riuscirci in Serie A era stato Federico Marchetti con la maglia della Lazio nel 2016

De Gea è stato il principale autore della vittoria della Fiorentina contro il Milan, l’estremo difensore spagnolo ha neutralizzato due rigori: uno a Theo nel primo tempo e l’altro Abraham nella ripresa.

L’ultimo portiere a riuscire in questa impresa era stato Federico Marchetti in Carpi Lazio dell’8 maggio 2016, a riportare il dato è Opta. In quell’occasione andarono in gol Bisevac, Candreva e Klose. Ma la scena la presa il portiere biancoceleste che ha ipnotizzato Mbakogu per ben due volte.