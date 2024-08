De Cosmi: «Lazio? Prestazione negativa contro l’Udinese. Ecco cosa deve fare la squadra di Baroni». Le parole dell’ex allenatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto De Cosmi ha parlato della sconfitta della Lazio contro l’Udinese. Queste le sue parole:

PAROLE – «Sicuramente ad Udine non è stata una prestazione positiva, la Lazio è andata subito in difficoltà per la pressione anche psicologica dell’Udinese. La Lazio non ha trovato soluzioni, vie di uscita, contromisure, la difficoltà maggiore è stato il nostro non atteggiamento iniziale che ha reso la Lazio succube. Il livello del Venezia e quello dell’Udinese è diverso, anche i singoli hanno fatto un chiaro passo indietro. Nessuno si era illuso, sia ben chiaro, ma c’erano stati alcuni segnali positivi non confermati. Nella parte finale di gara, qualcosa in più c’è stato, ma onestamente non ho molto notato la superiorità numerica. Non è facile trovare qualcosa di positivo, penso ad una prospettiva di crescita che c’è, ma serve lavorare molto».