Cataldi a DAZN: «Non so cosa ci stia succedendo. Per la Champions ho questa speranza»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato nel post-partita della gara persa contro la Salernitana: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Danilo Cataldi ha parlato così dopo Salernitana-Lazio:

«Non so cosa ci sta succedendo. Penso che la prestazione non è stata il massimo, però eravamo riusciti a sbloccarla. È stata una partita complicata, c’era anche parecchio vento. Non siamo entrati bene nel secondo tempo e ci hanno punito. Io sento sempre la fiducia del mister, quando mi sceglie sa che può contare su di me. Quest’anno le mie prestazioni non sono state sempre fantastiche, ma so di poter aiutare la squadra. Abbiamo bisogno di uno switch, non stiamo andando bene. Spero che martedì arriviamo con un’altra testa rispetto a oggi. Per giocare la Champions anche l’anno prossimo dobbiamo vincere queste partite come oggi a Salerno e la prossima con il Cagliari. Martedì dobbiamo vincere per la nostra gente. La Champions ti dà sempre qualcosa in più, anche se quelle non sono state spettacolari come prestazioni. Ma c’era sempre qualcosa in più».