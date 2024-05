Daniel Fonseca sulla Roma: «De Rossi? Anche da tecnico è un guerriero mentre su Dybala dico questo»

Daniel Fonseca, l’ex giallorosso rilascia un intervista esprimendo il proprio elogio nei confronti del tecnico e del giocatore argentino

Ai microfoni della trasmissione ‘Cose di calcio’ su Cusano Italia Tv, ha parlato l’ex attaccante della Roma Daniel Fonseca il quale si esprime su Dybala e De Rossi

DE ROSSI – Adesso che è arrivato De Rossi e stiamo facendo tutti il tifo. Sappiamo tutti il gladiatore che era dentro il campo e sicuramente lo sarà anche come allenatore. È una persona a cui non piace perdere e che trasmette valori incredibili

DYBALA – Dybala? Mi è sempre piaciuto tanto per le qualità ma purtroppo non riesce mai ad avere una continuità che tutti aspettiamo a causa degli infortuni, ha tutte le potenzialità per essere un fuoriclasse