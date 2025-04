Damascelli tuona: «I recuperi a domani alle 18.30 per il derby di Milano? Al tifoso della Lazio che gli frega di Inter-Milan»

Damascelli, il giornalista si espone con parole forti riguardo il caos relativo ai rinvii delle partite per la morte del papa

Ai microfoni del Giornale ha parlato il giornalista Tony Damascelli, il quale alla luce del caos dei rinvii delle partite tra cui quelle della Lazio, si espone rilasciando queste parole

PAROLE – Si è scelto il pallone in calcio d’angolo, per pulire l’area di rigore e la coscienza, tanto si va in campo domani pomeriggio ma attenzione, alle 18.30 per evitare la concomitanza con la semifinale della Coppa Italia, come se i tifosi di Torino, Udinese, Parma, Juventus, Cagliari, Fiorentina, Lazio e Genoa, siano tutti attratti e coinvolti dal derby di Milano. La tivvù ha le sue regole, il cordoglio è già memoria antica