Dalla Turchia insistono: Emre Belozoglu nello staff di Sarri alla Lazio

Dopo le indiscrezioni placatesi nelle scorse settimane, dalla Turchia rilanciano la notizia di Emre Belozoglu nello staff di Sarri alla Lazio

Così come va delineandosi la rosa a disposizione di Maurizio Sarri per la prossima stagione, anche lo staff del tecnico potrebbe accogliere un altro elemento d’esperienza. Si tratta di Emre Belozoglu, ex giocatore dell’Inter, che nelle scorse settimane era stato accostato ai biancocelesti, notizia che con i giorni aveva perso di fondamento.

Secondo SportsDigitale però, la candidatura del turco come assistente del Comandante sta riprendendo piede, dopo le incomprensioni con il tecnico della nazionale turca, che gli aveva proposto di lavorare con lui.