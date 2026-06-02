Dalla Juve alla Lazio, Gattuso ha fatto il suo nome

L’estate della Lazio si profila come una delle più roventi e delicate degli ultimi anni, segnata da una complessa transizione tecnica che sta ridisegnando le fondamenta del club capitolino.

Mentre la piazza e l’intera tifoseria biancoceleste stanno ancora faticosamente digerendo la burrascosa separazione da Maurizio Sarri, la dirigenza ha deciso di affidare le chiavi della complessa ricostruzione a Gennaro Gattuso.

L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha accettato una sfida ardua, ben consapevole che le casse societarie non sorridono e imporranno un mercato fatto di grande ingegno e ineludibile rigore finanziario.

Dal punto di vista prettamente tattico, l’arrivo dell’allenatore calabrese porterà una ventata di novità rispetto al recente passato. Se la squadra è ormai ampiamente rodata per interpretare il classico 4-3-3 di stretta matrice sarriana, il nuovo timoniere è pronto ad adottare varianti tattiche inedite.

Per attuare questa vera e propria rivoluzione calcistica nel prossimo torneo di Serie A, mancano però degli elementi fondamentali all’interno della rosa attuale.

Proprio per colmare questa lacuna, il tecnico ha avanzato richieste estremamente precise ai vertici societari, chiedendo di inserire estro e freschezza. In questo contesto di profondo rinnovamento, l’attenzione della dirigenza romana si è focalizzata su un obiettivo ambizioso.

Soffiare un gioiello dal grande potenziale alla Juventus è uno degli obiettivi di Ringhio, architettando un’operazione che potrebbe rivelarsi la mossa decisiva per le sorti della stagione.

Miretti finisce in orbita Lazio, ma l’affare è complesso

Il nome cerchiato in rosso in cima alla lista dei desideri per la trequarti biancoceleste è quello di Fabio Miretti, talentuoso centrocampista classe 2003 attualmente in forza alla Juventus. Il giocatore possiede esattamente le caratteristiche tecniche richieste dal nuovo allenatore per fungere da imprescindibile raccordo tra il centrocampo e il tridente offensivo.

Dopo aver maturato un’importante esperienza formativa in prestito al Genoa nella passata stagione 2024-2025, il ventiduenne è rientrato in pianta stabile a Torino.

Nel corso dell’ultima annata agonistica 2025-2026 ha trovato uno spazio rilevante nelle rotazioni del club piemontese, mettendo a referto ben 31 presenze ufficiali impreziosite da 1 rete complessiva.

Miretti finisce in orbita Lazio, ma l’affare è complesso – lazionews24.com (foto: profilo IG Juventus)

Attualmente, la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che rappresenta un ostacolo non di poco conto per l’attento bilancio della Lazio.

Proprio per aggirare queste rigidità economiche, la società capitolina sta lavorando intensamente per imbastire un’operazione basata unicamente sulla formula del prestito, cercando parallelamente di superare l’insidiosa concorrenza del Como.

Qualora la pista che porta al talento bianconero dovesse subire delle brusche frenate o rivelarsi impercorribile, Gennaro Gattuso ha già individuato una validissima alternativa per non farsi trovare impreparato.

I fari del mercato romano restano ben accesi anche su Antonio Vergara, gioiellino di proprietà del Napoli. Anche il fantasista campano, valutato parimenti 15 milioni di euro, rappresenta un’opzione estremamente gradita per completare il mosaico tattico della formazione romana.