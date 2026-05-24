Calciomercato
Dalla Germania il nuovo bomber della Lazio: segna quasi un gol a partita
In casa Lazio è tempo di pensare al futuro, con o senza Maurizio Sarri in panchina. Fabiani ha individuato il nuovo bomber
Il triplice fischio della sfida vinta per 2-1 contro il Pisa ha fatto calare definitivamente il sipario su un’annata agonistica dalle tinte fortemente chiaroscurali per l’ambiente biancoceleste. Si chiude una stagione inconsueta, segnata da troppe discontinuità e da un epilogo ormai scritto.
L’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina sembra giunta al capolinea, con un divorzio anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto che aleggia prepotentemente sui cancelli di Formello.
Oltre alla guida tecnica, l’intera rosa è destinata a subire uno scossone profondo. L’addio di Pedro, ad esempio, priva lo spogliatoio di una notevole dose di leadership ed estro calcistico, imponendo ai vertici societari una seria riflessione sulle prossime mosse.
Angelo Fabiani si trova ora davanti a un puzzle dirigenziale complesso. L’imperativo categorico dettato dalle casse societarie è quello di condurre un mercato chirurgico, strutturato e profondamente funzionale al nuovo progetto tecnico, dovendo fare i conti con un budget tutt’altro che faraonico.
Niente spese folli, ma una ricerca mirata basata su talento e sostenibilità economica. In questo scenario di rigore strategico, il direttore sportivo biancoceleste sembra aver già iniziato a muovere le prime pedine sul tavolo europeo, individuando il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato: un attaccante puro, capace di unire spiccato fiuto del gol e costi contenuti.
L’Intuizione Low Cost: Mateusz Zukowski nel Mirino della Lazio
Il taccuino della dirigenza capitolina riporta evidenziato un nome che, fino a dodici mesi fa, sarebbe passato inosservato: Mateusz Zukowski. La clamorosa metamorfosi tattica del ventiquattrenne polacco, attualmente in forza al Magdeburgo, rappresenta un’opportunità di mercato millimetrica per le attuali esigenze della Lazio.
Trasformato con incredibile successo da terzino di fascia a centravanti di peso, il giocatore ha dimostrato un adattamento impressionante al ruolo di finalizzatore, candidandosi come il colpo “low cost” ideale per rianimare l’attacco romano senza gravare a bilancio.
Il quadro delle prestazioni del polacco giustifica in pieno l’interesse del club. Con un valore di mercato attestato sui 3,00 milioni di euro, Zukowski offre un rapporto tra potenziale e prezzo difficilmente riscontrabile nei maggiori campionati.
I numeri della sua annata in Bundesliga 2 parlano in modo inequivocabile: in 21 presenze sul terreno di gioco, l’attaccante ha bucato la rete avversaria per ben 17 volte, arricchendo il proprio tabellino con 3 assist vitali.
Una media realizzativa eccellente per un profilo in piena ascesa. Portarlo nella Capitale significherebbe assicurarsi un giocatore fisicamente strutturato, agonisticamente affamato e capace di interpretare il ruolo moderno di predatore d’area con un investimento minimo.
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