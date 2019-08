Da Llorente a Petagna, in casa Lazio è caccia alla punta: la situazione

La Lazio ha la necessità di acquistare una punta per avere più certezze in attacco: Llorente e Petagna i nomi più gettonati

Simone Inzaghi, nel corso del ritiro di Marienfeld ed Auronzo, ha avuto modo di guardare con attenzione tutti i nuovi innesti e, secondo Il Messaggero, non sarebbe rimasto particolarmente soddisfatto del giovane Adekanye. Lo stima e lo apprezza, ma vorrebbe una punta con caratteristiche differenti rispetto a Immobile e Caicedo. Per intenderci, un attaccante possente e bravo di testa per sfruttare al meglio i cross dei due esterni agili e veloci come Jony e Lazzari. I nomi più gettonati sono quelli di Petagna, che piace molto ai biancocelesti ma l’affare è troppo costoso, e Llorente. L’ex Juventus stuzzica l’allenatore per l’esperienza e perché conosce bene il nostro campionato. L’ostacolo è l’ingaggio, circa tre milioni di euro, ma potrebbe essere un’occasione perché si tratta direttamente con il giocatore ed il fratello manager. Attualmente, la Lazio è in attesa.

TRATTATIVE – Per il resto, il ds Tare è al lavoro nell’operazione sfoltimento. Per Wallace al Wolverhampton si sta aspettando il via libera della federazione inglese, visto che le presenze in Nazionale non ci sono, ma solo in quelle giovanili. Durmisi è più vicino al ritorno al Betis Siviglia in prestito: il Besiktas ed il Marsiglia sono più defilate.