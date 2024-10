Curva Nord chiusa, i precedenti per la Lazio: tra Serie A ed Europa League

Curva Nord che sarà parzialmente chiusa nel match tra Lazio e Porto, i precedenti per i biancocelesti tra Serie A ed Europa League

La Curva Nord, nei settori 48 e 49, resterà chiusa nel match di Europa League tra Lazio e Porto in programma il prossimo 7 novembre. Questa la decisione presa dalla Uefa dopo gli avvenimenti accaduti nel corso della sfida tra i biancocelesti ed il Nizza.

Negli ultimi anni ci sono due precedenti, in Serie A, nel gennaio 2023, in Lazio Empoli rimase chiuso l’intero settore più caldo. Match poi terminato 2-2. In Europa invece, si risale al 2019 quando contro il Celtic fu chiusa l’intera Curva e si decise per lo spostamento in Tribuna Tevere, vista l’assenza di abbonamenti europei. Anche in quel caso i capitolini non centrarono la vittoria, vinsero gli scozzesi 1-2.