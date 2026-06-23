Cucchi su Gattuso: «Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile in un momento complicato»

Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso biancoceleste, si è espresso dopo l’ufficialità di Gattuso come nuovo tecnico della Lazio

Ora è certificato: si apre una nuova era in casa biancoceleste. La Lazio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della prima squadra. Una scelta forte da parte della dirigenza capitolina, arrivata tramite una nota ufficiale del club, che ha immediatamente scatenato le reazioni di tifosi e addetti ai lavori nel panorama calcistico italiano.

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Il tweet di Cucchi sull’arrivo di Gennaro Gattuso

La notizia del giorno ha trovato una sponda illustre nel mondo del giornalismo sportivo. Direttamente dal proprio profilo ufficiale sulla piattaforma X, la storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi, ha voluto esprimere tutto il suo personale sostegno nei confronti del nuovo tecnico biancoceleste. Il noto cronista ha applaudito pubblicamente la scelta del mister calabrese, sottolineandone lo spessore caratteriale.

Una sfida storica per Gattuso

Le parole del giornalista evidenziano la complessità del momento che sta attraversando l’ambiente biancoceleste. Sulla sua pagina social, il giornalista ha infatti dichiarato: «Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della Lazio avrà sempre il mio rispetto».

Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della #Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della #Lazio avrà sempre il mio rispetto. #Gattuso https://t.co/jb0fFN5FWg — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 23, 2026

L’eredità e il rispetto per Gattuso nel mondo biancoceleste

L’endorsement dello storico radiocronista certifica come la figura di Ringhio possa essere quella giusta per compattare l’ambiente della Lazio. L’accoglienza calorosa tributata da Cucchi dimostra che, nonostante le evidenti difficoltà societarie e di organico, la piazza è pronta a concedere la massima fiducia a Gattuso, un uomo di sport da sempre abituato a dare tutto nei contesti più infuocati.