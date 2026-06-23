Ora è anche ufficiale! Gattuso è il nuovo tecnico della Lazio: il comunicato

E’ stata resa nota la tanto attesa ufficialità! Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Prima Squadra della Lazio: il comunicato

Lazio news, ora ci siamo: la S.S. Lazio S.p.A. ha ufficialmente comunicato la nomina di Gennaro Gattuso come allenatore responsabile della Prima Squadra. Il club biancoceleste ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del tecnico calabrese, sottolineando la volontà di intraprendere un nuovo percorso sotto la sua guida. Vi riportiamo di seguito il comunicato:

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«La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso.

La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.

S.S. Lazio S.p.A. announces that it has appointed Mr. Gennaro Gattuso as Head Coach of the First Team.

The Club warmly welcomes its new manager and is confident that his experience, professionalism, and determination will contribute to achieving the Club’s sporting objectives».