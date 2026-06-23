Calciomercato
Milinkovic Savic, l’intermediario svela un retroscena: «Era fatta con la Fiorentina, ma Sergej si mise a piangere e…»
L’intermediario Bernardo Brovarone ha svelato un retroscena sul passaggio di Milinkovic Savic alla Lazio. Tutte le dichiarazioni
Il calciomercato è fatto di trattative sfumate all’ultimo secondo, ma poche sono assurde come il mancato passaggio di Sergej Milinkovic-Savic alla Fiorentina. Un affare che sembrava ormai concluso e che è saltato in modo a dir poco rocambolesco, come rivelato dall’intermediario Bernardo Brovarone.
Ultimissime Lazio LIVE: dalla suggestione Zaniolo alle novità su Lucca e Ratkov! Passi in avanti per Coppola
Il clamoroso retroscena su Milinkovic-Savic e la faida familiare
Intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina, Brovarone ha svelato i dettagli:
ACCORDO SALTATO- «Quello che è successo con Milinkovic ha dell’incredibile. In famiglia c’era una netta divisione: la madre frequentava il miglior amico di Igli Tare e quindi spingeva per la Lazio, mentre il padre Nikola preferiva la Fiorentina. Paulo Sousa parlò direttamente con Sergej, prospettandogli un centrocampo a due e dicendogli che in un paio d’anni sarebbe approdato al Real Madrid, il suo grande desiderio. Diego Della Valle arrivò a incrementare di un milione il bonus per il padre. Mandammo Andrea Rog in Belgio per definire l’accordo con il Genk, con l’ordine tassativo di raggiungere il ritiro e fargli mettere nero su bianco, senza rientrare a mani vuote. Dal mio punto di vista l’affare era concluso: avevamo l’intesa con il club per 6,5 milioni più il 40% sulla futura cessione, mentre la Lazio offriva 10 milioni netti senza percentuali. Il ragazzo aveva dato il suo benestare ai Viola».
GIALLO BIGLIETTI – «Prenotiamo i voli, mi presento in aeroporto per accoglierlo ma non si vede nessuno. Provai a contattare il padre, ma il telefono squillava a vuoto. A quel punto io e Daniele Pradè, che era visibilmente distrutto dall’ansia, ci siamo rintanati in un bar dalle una del pomeriggio fino alle sette di sera, continuando a consumare caffè. Finalmente, in serata, il papà si fa vivo al telefono spiegando il caos: la compagna insisteva fermamente per la destinazione romana poiché lì risiedeva la sua amica più stretta, mandando totalmente in confusione Sergej. Ci chiese di emettere nuovamente i biglietti per il giorno successivo, assicurando la loro presenza a Firenze. Nuova prenotazione da Düsseldorf e il mattino seguente, all’apertura del gate, lo vedemmo finalmente sbarcare».
RIFIUTO FINALE – «Claudio Lotito si rese conto che il giocatore si trovava ormai in Toscana. Una volta arrivati nella sede della Fiorentina, però, accadde l’imprevedibile: all’improvviso, senza alcun preavviso, Sergej scoppiò in lacrime dicendo che non voleva assolutamente trasferirsi lì. Fu un momento spiazzante. Di fronte a quella scena, Pradè si rivolse a me dicendomi che non aveva intenzione di perdere tempo dietro ai capricci di un ragazzo, aggiungendo che non sarebbe stata la presenza o meno di Milinkovic-Savic a fare la differenza per la qualificazione in Champions League. È una frase che mi è rimasta impressa per sempre».
News
Gila non tornerà al Real Madrid, c’è il veto di Mourinho! Sarà quindi Napoli? Le ultime
Con il Napoli in forte pressing, Mario Gila ha una certezza: non tornerà al Real Madrid! Mourinho ha infatti posto...
Ora è anche ufficiale! Gattuso è il nuovo tecnico della Lazio: il comunicato
E’ stata resa nota la tanto attesa ufficialità! Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Prima Squadra della Lazio: il...
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: e Francia e Norvegia a punteggio pieno! Tutti gli aggiornamenti
Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e...