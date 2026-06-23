Gila non tornerà al Real Madrid, c’è il veto di Mourinho! Sarà quindi Napoli? Le ultime

Con il Napoli in forte pressing, Mario Gila ha una certezza: non tornerà al Real Madrid! Mourinho ha infatti posto il veto. I dettagli

Il futuro di Mario Gila è diventato uno dei rebus più intricati dell’estate calcistica, con l’asse Roma-Napoli che si fa sempre più rovente. La permanenza del difensore spagnolo nella Capitale appare ogni giorno più incerta, complice il forte inserimento delle rivali di campionato e le grandi manovre in corso nei reparti arretrati delle big di Serie A.

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Il Napoli piomba su Gila e trova l’intesa

Il Napoli ha rotto gli indugi e si è mosso con decisione sul centrale biancoceleste. Gli azzurri avrebbero già raggiunto un accordo totale con l’entourage di Gila, blindando il gradimento del calciatore al trasferimento all’ombra del Vesuvio. La dirigenza partenopea sta ora facendo di tutto per ammorbidire la resistenza della dirigenza laziale.

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Il muro della Lazio e la promessa a Gattuso

Dall’altro lato della barricata, il presidente Claudio Lotito non sembra intenzionato a mollare facilmente la presa. Il patron biancoceleste avrebbe infatti promesso al tecnico Rino Gattuso la permanenza del centrale spagnolo. Una conferma ritenuta fondamentale dall’allenatore, soprattutto alla luce della ormai certa partenza di Alessio Romagnoli, che costringerà la squadra a non privarsi di altri pezzi pregiati in difesa.

Niente Real Madrid: le scelte di Mourinho

Una certezza sul futuro del difensore arriva però dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal portale iberico madrid-barcelona.com, per il centrale spagnolo si sono definitivamente chiuse le porte di un ritorno al Real Madrid. Il nuovo tecnico dei Blancos, José Mourinho, non avrebbe dato il via libera al suo riacquisto, preferendo orientarsi su altri profili per la retroguardia madrilena. Lo Special One ha comunque valutato positivamente l’ottima crescita avuta dal classe 2000 in Italia; tuttavia, salvo colpi di scena, il club spagnolo rinuncerà al controriscattto, limitandosi a incassare il 50% sulla futura rivendita che spetta per accordi passati.