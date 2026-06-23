Paganini: «Il mercato della Lazio ruota attorno alla cessione di Gila. Zaniolo? Richiesto da Gattuso»

Il giornalista Massimo Paganini ha analizzato l’attualità del calcio italiano e in particolare della Lazio in ottica mercato. Le dichiarazioni

Il noto giornalista Massimo Paganini, intervistato da CalcioNews24, ha analizzato i temi più caldi del panorama calcistico italiano: dall’elezione di Malagò fino alla nomina del prossimo ct. Parentesi anche sul mercato della Lazio, tra la cessione di Gila al Napoli e la suggestione Zaniolo. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: dalla suggestione Zaniolo alle novità su Lucca e Ratkov! Passi in avanti per Coppola

Ciao Paolo. Dopo l’elezione del nuovo presidente federale Malagò, quali dovrebbero essere le priorità della Federcalcio per rilanciare il calcio italiano? E come valuta le ipotesi di Roberto Mancini o Antonio Conte come nuovo commissario tecnico, con Paolo Maldini possibile direttore tecnico della Nazionale?

«Indubbiamente ieri è stato un passaggio comunque importante per quanto riguarda la Federcalcio, ma in generale il calcio italiano. Adesso è chiaro che noi siamo bravi, soprattutto, parlo di noi giornalisti, a concentrarci sui nomi, sui ballottaggi, prima è stato Abete Malagò, adesso Mancini Conte, però è chiaro che il discorso deve essere guardato più in profondità ai settori giovanili e a tutte le disposizioni, le regole che dovranno essere introdotte per realmente riportare il livello del calcio italiano, almeno a livello nazionale, in alto. Lo stanno già facendo a livello giovanile, poi è chiaro che lì diventa un problema più dei club, perché i giovani che fanno bene in nazionale purtroppo non trovano poi spazio nelle squadre di club. Questa è una premessa, perché poi comunque, sì è vero, adesso Mancini o Conte, sono due ottimi allenatori entrambi, Maldini ha dimostrato come dirigente di essere non solo stato un grande campione, ma anche un grande dirigente, in compagnia di Massara ha vinto lo Scudetto e ha programmato il Milan, è chiaro che in questo momento salgono forse di più le quotazioni di Conte rispetto a Mancini, perché Mancini paga fondamentalmente il suo strappo con la nazionale quando lui se ne andò in Arabia Saudita. Stiamo parlando di due ottimi allenatori, c’è un problema anche legato all’ingaggio, perché comunque sia Mancini ma soprattutto Conte hanno ingaggi importanti e quindi la Federcalcio non è che si può indebitare, di conseguenza saranno fondamentali anche gli sponsor in questa situazione, in questa chiusura di trattativa».

In casa Lazio si parla della cessione di Gila e di un possibile interesse per Zaniolo. Quanto c’è di concreto e quali scenari si possono aprire?

«Ma la situazione della Lazio è tutta in divenire, perché secondo me il mercato della Lazio ruota tutto intorno alla cessione di Gila, che dovrebbe andare al Napoli, e quindi di fatto vorrebbe con la cessione di Gila rifinanziare il mercato. Zaniolo è curioso il fatto, se davvero la Lazio va su di lui, su indicazioni di Gattuso, che Gattuso non lo aveva convocato per la Nazionale, lo vorrebbe alla Lazio, ma io credo che non la vedo così semplice la possibilità che Zaniolo firmi coi biancocelesti. C’è anche la Juventus ad esempio che sta parlando con il suo procuratore e anche il Milan, quindi sinceramente la vedo come una situazione, sarebbe clamorosa, ne abbiamo viste altre di situazioni così clamorose, è chiaro che per Zaniolo che comunque ha disputato un’ottima stagione, si è rilanciato all’Udinese, quindi venire a Roma, questa volta sponda Lazio anche a livello ambientale non è che sarebbe nelle condizioni più serene per giocare, è un professionista chiaramente, però penso che l’ipotesi Lazio la prenderebbe in considerazione qualora non andassero in porto altre situazioni che sono in ballo».