CT Italia, spuntano fuori delle alternative per la panchina degli Azzurri: ecco alcuni dei candidati principali

CT Italia, ecco chi potrebbe essere il probabile sostituto di Spalletti per la panchina azzurra: ecco le ultime sugli azzurri

Luciano Spalletti ha terminato in anticipo la propria esperienza sulla panchina della Nazionale Italiana. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha infatti comunicato ufficialmente l’esonero al CT attorno al quale, stando alle parole di SkySport, stanno orbitando diversi nomi nuovi con dei trascorsi in Serie A.

Infatti, oltre ai già citati Pioli e Ranieri, spuntano come alternative quelle di Cannavaro e di De Rossi che costituirebbe una possibile giovane scommessa. Staremo a vedere chi avrà la meglio in questa corsa per diventare la nuova guida dell’Italia.