Criscitiello: «Zaffaroni del Cosenza è il nuovo Sarri». Il giornalista “benedice” l’allenatore dei calabresi e si sbilancia nel paragone

Una carriera singolare, quella del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, “esploso” ad altissimo livello solo in età avanzata; eppure il suo esempio potrebbe essere emulato. Almeno questo è quello che sostiene il giornalista Michele Criscitiello, che nel suo editoriale per TMW ha già individuato in Marco Zaffaroni, allenatore del Cosenza, il suo erede.

«Tra gli allenatori da valutare non soffermiamoci alla serie A. Chi fa questo errore sbaglia e poi ci lamentiamo che Sarri, il grande calcio, lo abbia scoperto grazie all’Empoli e al Napoli solo in età avanzata. Bisogna guardare anche alle categorie inferiori. Zaffaroni, allenatore del Cosenza alla prima in serie B, è un nuovo Sarri»