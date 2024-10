Cribari, il DOPPIO EX di Lazio Empoli: «Baroni deve puntare al QUARTO posto»

Cribari, doppio ex di Lazio ed Empoli, ha parlato della sfida di domenica e di dove deve arrivare la squadra di Baroni

Domenica allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Empoli, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Ai microfoni de La Nazione, è intervenuto il doppio ex Emilson Cribari.

LAZIO AVVISATA – «È comunque già successo in passato che l’Empoli abbia fatto punti con le big, può succedere anche stavolta»

OBIETTIVO DELLA LAZIO – «La squadra di Baroni deve puntare ad arrivare tra le prime quattro, una squadra come la Lazio deve sempre partire con questa ambizione e ha le potenzialità per farlo»