Crespo racconta: «Il mio passaggio all’Inter? Tutto è dipeso da Ronaldo»

Hernan Crespo ha raccontato il passaggio dalla Lazio all’Inter nel 2002: le dichiarazioni dell’ex attaccante argentino

«Giocavo per la Lazio , nel 2002, ed ero in trattative con Real Madrid e Inter e tutto dipendeva da Ronaldo . Se fosse rimasto all’Inter sarei andato al Real Madrid, ma lui ha deciso di andare a Madrid e io firmato in nerazzurro . Anni dopo avevo ancora sei mesi di contratto con l’Inter e il Real Madrid mi ha chiamato a gennaio. Avrei potuto accettare, ma ho deciso di restare per vincere lo scudetto».