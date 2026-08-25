Ex Lazio, Crespi non si ferma più! Ancora un gol pesante con l’Union Brescia

Crespi, il vizio del gol non si perde! L’ex giocatore della Lazio trascina l’Union Brescia ancora una volta

La nuova stagione del campionato di Serie C è scattata ufficialmente sotto il segno dei bomber implacabili e delle grandi conferme sul rettangolo verde. La prima giornata del Girone A, disputata il 21 agosto, ha subito regalato grandi emozioni. Protagonista assoluto della serata è stato Valerio Crespi, giovane attaccante classe 2004 ed ex promessa della Primavera della Lazio, che ha ripreso esattamente da dove aveva terminato la sua precedente annata calcistica, timbrando immediatamente il cartellino dei marcatori con la maglia della sua nuova squadra!

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Il sigillo di Valerio Crespi e il successo dell’Union Brescia

Entrando nel vivo della sfida inaugurale, l’attaccante ha lasciato un segno indelebile firmando la rete del 2-1 intorno al 31‘ minuto del primo tempo, spianando la strada alla sua compagine. La partita contro il Carpi si è poi conclusa con il punteggio finale di 3-1, permettendo così all’Union Brescia di conquistare i primi tre punti pesantissimi della stagione. Una prestazione di altissimo livello che conferma le enormi potenzialità del centravanti, pronto a recitare un ruolo da protagonista assoluto in questo campionato!