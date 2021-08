Coutinho Lazio, Arsenal sul verdeoro? Possibile scambio con Aubameyang

Coutinho è un nome accostato alla Lazio negli ultimi giorni. Il brasiliano però potrebbe finire all’Arsenal

Philippe Coutinho è un nome che è stato accostato alla Lazio negli ultimi giorni di mercato. La pista appare molto complicata e difficile, ma potrebbe diventare un’occasione last minute. Occorre però fare i conti anche con la concorrenza.

Infatti, stando a quanto riferito da Sky Sports UK, Arsenal e Barcellona sarebbero pronti a mettere su uno scambio riguardante Pierre-Emerick Aubameyang e proprio l’ex Inter. Il gabonese, dal canto suo, ha dato il benestare alla trattativa, vista la possibilità di giocare la Champions con i blaugrana. Più difficile convincere il brasiliano a decurtarsi lo stipendio per giocare in una squadra che, almeno per questa stagione, non prenderà parte ad alcuna competizione europea.