Lazio, Coutinho non è irraggiungibile: il Barcellona apre al prestito

Calciomercato Lazio, Coutinho potrebbe presto lasciare la formazione blaugrana, che avrebbe aperto alla cessione in prestito

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Lazio. Il club biancoceleste ha messo nel mirino il brasiliano Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona dove Koeman non lo vede. Una trattativa difficile quella per riportare l’ex Inter in Serie A, ma non impossibile.

La società blaugrana, pur di dare un netto taglio al monte ingaggi, avrebbe infatti aperto alla partenza in prestito del trequartista. E non solo. Gli spagnoli potrebbero infatti dare una mano pagando gran parte dello stipendio del giocatore durante il prestito nella Capitale.